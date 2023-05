Van Bommel krijgt met Antwerp dreun in titelrace, maar blijft koploper

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Royal Antwerp FC van Mark van Bommel heeft zondag verzuimd zich al te kronen tot kampioen van België. De koploper gaf in de slotfase met een man meer een 1-0-voorsprong uit handen tegen directe concurrent Union Saint-Gilloise: 1-1.

Bij een zege op de concurrent zou de ploeg van Van Bommel zeker zijn van het kampioenschap. Een goal van Vincent Janssen zette Antwerp na ruim een kwartier op koers voor de eerste landstitel sinds 1957. Toen Union na een klein uur met tien man verder moest door een rode kaart voor Senne Lynen, was de titel nabij.

Union en basisspeler Bart Nieuwkoop toonden zich echter uiterst effectief. Bij zo'n beetje de eerste de beste kans in de tachtigste minuut sloeg Cameron Puertas toe met een van richting veranderd schot. De thuisploeg kon daarna geen opening meer forceren. Bij Antwerp hadden Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs een basisplaats en viel Gyrano Kerk in de 79e minuut in.