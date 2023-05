PSG-doelman Rico ligt op intensive care na ongeluk met paard

Doelman Sergio Rico is een dag na het kampioensfeest van zijn club Paris Saint-Germain op de intensive care beland. Volgens Spaanse media liep de keeper een ernstige hoofdblessure op toen hij van zijn paard viel.

Rico zou van het dier een trap in zijn nek hebben gekregen toen hij op de grond lag. PSG bevestigt zondag dat de 29-jarige Spanjaard betrokken was bij een ongeluk. Een woordvoerder van de club zegt tegen Franse media dat de situatie "ernstig, maar stabiel" is.

De Spaanse krant Marca meldt dat Rico zondagochtend in de buurt van Huelva, een stad in de regio Andalusië, een ritje op zijn paard maakte. De doelman werd na het ongeval per helikopter naar een ziekenhuis in Sevilla gebracht.