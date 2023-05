Rutten houdt bij PSV vast aan dezelfde elf in cruciaal duel, ook Ajax ongewijzigd

Delen via E-mail

Het PSV van interim-trainer Fred Rutten start zondag in het cruciale Eredivisie-duel met AZ met dezelfde namen als tegen sc Heerenveen (3-3). Bij nummer drie Ajax, dat nog kans maakt op Champions League-voetbal, zijn ook geen verrassingen voor de uitwedstrijd tegen FC Twente.

PSV heeft in Alkmaar aan een punt genoeg om de tweede plek en daarmee een Champions League-ticket veilig te stellen. Als de ploeg van Rutten verliest, is Ajax bij winst in Enschede zeker van de derde voorronde van het miljoenenbal.