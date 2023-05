Luton-speler Mpanzu bekroont unieke opmars: 'Heb het voetbal uitgespeeld'

Hij staat symbool voor de onwaarschijnlijke opmars van Luton Town: Pelly Ruddock Mpanzu. De 29-jarige middenvelder was tien jaar geleden al op het vijfde niveau actief met 'The Hatters'. Komend seizoen debuteert hij in de Premier League.

"Ik heb het voetbal uitgespeeld", vertelde Mpanzu zaterdag aan Sky Sports in het feestgedruis na de zege op Coventry City in de finale om promotie. "Eigenlijk moet ik stoppen."

De middenvelder beleefde in december 2013 zijn vuurdoop voor Luton in de uitwedstrijd tegen Alfreton Town in de Conference Premier, het vijfde niveau in Engeland. 1.279 toeschouwers waren daar getuige van. Dat waren er 80.000 minder dan zaterdag tegen Coventry City, dat het hoofd moest buigen na een strafschoppenserie.

"We trainden destijds op een veldje waar mensen hun hond uitlieten", verhaalde Mpanzu eerder deze week in gesprek met de Daily Mail.

Voor de middenvelder leek Luton Town een tijdelijke oplossing nadat het hem niet was gelukt door te breken bij West Ham United. Maar het huurcontract werd al snel omgezet in een vaste verbintenis.

Tijdens de opmars van 'The Hatters' door de divisies was er één constante: Mpanzu. En dat terwijl gepromoveerde clubs vaak hun selecties vernieuwen om beter bewapend te zijn voor de uitdaging op een hoger niveau.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Mpanzu bereikte ook nationale ploeg van DR Congo

Mpanzu, die zaterdag tijdens de verlenging tegen Coventry werd gewisseld, nadert de vierhonderd officiële duels voor Luton. Door zijn prestaties met 'The Hatters' kwam hij ook in beeld bij de nationale ploeg van DR Congo, waarvoor hij twee interlands speelde.

"Het is een bizarre reis geweest. Ik ben nu een Premier League-speler. Het wordt de hele zomer feest in Luton."