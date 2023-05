Zwaar bekritiseerde PSG-trainer Galtier vindt dat hij het verdient te blijven

Paris Saint-Germain-trainer Christophe Galtier snapt niet waarom er zoveel wordt gespeculeerd over zijn positie. Vrijwel alle Franse media verwachten dat de Parijzenaars de oefenmeester snel de laan uitsturen, ondanks het veroveren van de titel in de Ligue 1.

"Ja, ik verdien het om te blijven. Ik heb alles gegeven dit seizoen. We lagen steeds op koers voor de landstitel. We hebben nu een heel duidelijk doel gehaald", meldde Galtier zaterdagavond op de persconferentie na het 1-1-gelijkspel bij RC Strasbourg.

Door dit resultaat stelde PSG het elfde kampioenschap in de clubhistorie veilig. Franse media zijn er desondanks van overtuigd dat het succes de baan van Galtier niet kan redden.

Van een herkenbare speelstijl is nauwelijks sprake en de 56-jarige oefenmeester zou de vedettes niet in de hand hebben. In de Champions League strandde PSG al in de achtste finales tegen Bayern München en in het Franse bekertoernooi werd de formatie van Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar in hetzelfde stadium uitgeschakeld door Olympique Marseille.

'Hebben we zo'n catastrofaal seizoen achter de rug?'

Toch begrijpt Galtier niet waarom hij zo onder vuur ligt. "Hebben we dan zo'n catastrofaal seizoen achter de rug? Dat is pas het geval als wij géén kampioen worden. Dat is PSG recent nog twee keer overkomen (in 2017 en 2021, red.)."

"In de Coupe de France en de Champions League hebben we ons doel weliswaar niet bereikt, maar destijds maakten we een lastige fase door. We zullen dit seizoen in alle rust analyseren."

Het contract van Galtier loopt nog ruim een jaar door. Onder anderen José Mourinho en Zinédine Zidane worden in verband gebracht met PSG. Zidane zit zonder club, terwijl Mourinho bezig is aan zijn tweede seizoen bij Europa League-finalist AS Roma.