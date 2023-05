Ontslagen Kahn mocht niet bij feest Bayern zijn: 'Ergste dag van mijn leven'

Delen via E-mail

Voor Oliver Kahn kwam zijn ontslag als bestuursvoorzitter van Bayern München niet als een verrassing. De oud-keeper kreeg in de aanloop naar de laatste Bundesliga-speelronde al te horen dat hij niet welkom was bij de wedstrijd tegen 1. FC Köln.

Tegen alle verwachtingen in kroonde Bayern zich in Keulen tot kampioen van Duitsland dankzij een zwaarbevochten 1-2-zege én het puntenverlies van Borussia Dortmund tegen FSV Mainz 05 (2-2). Na 33 speelrondes leidde 'BVB' nog de dans in de Bundesliga.