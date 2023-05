Seizoen Willem II mislukt met uitschakeling in play-offs: 'Op de blaren zitten'

Willem II-trainer Reinier Robbemond zit er helemaal doorheen na de uitschakeling tegen VVV-Venlo in de eerste ronde van de play-offs om promotie. Na de 3-2-nederlaag in de heenwedstrijd kwamen de Tilburgers zaterdag niet verder dan een 2-2-gelijkspel

"Na afloop heb ik weinig gezegd in de kleedkamer. Het was er ook doodstil. Normaal gesproken hoef ik niet zo te zoeken naar woorden, maar nu had ik niets te zeggen."

De oefenmeester vond dat Willem II in beide duels meer verdiende tegen VVV. "Zeker in Venlo. Daar waren we op tien minuten na de hele wedstrijd de baas. Vandaag waren we tot een minuut of 60, 65 de betere ploeg. Daarna ging het gelijk op en werd het onvoorspelbaar."