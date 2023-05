NAC Breda bereikt met veldspeler op doel volgende ronde van play-offs

Delen via E-mail

NAC Breda heeft zich zaterdag in een spektakelstuk geplaatst voor de halve finales van de play-offs voor promotie/degradatie. De ploeg van Peter Hyballa won het tijdelijk gestaakte duel met MVV Maastricht met 1-4. NAC sloot de wedstrijd af met veldspeler Jort van der Sande op doel.

NAC, dat een 1-0-voorsprong van de heenwedstrijd koesterde, zat in Maastricht al snel op rozen. Door doelpunten van Elias Mar Omarsson, Sabir Agougil en Ezechiel Banzuzi had MVV snel geen zicht meer op promotie. Bij de eerste goal ging doelman Romain Matthys in de fout.