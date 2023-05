Scorende Messi en PSG veroveren landstitel, Schmidt kampioen met Benfica

Delen via E-mail

Paris Saint-Germain heeft zaterdag de Franse landstitel geprolongeerd. De Parijzenaars speelden weliswaar met 1-1 gelijk bij RC Strasbourg, maar kunnen niet meer ingehaald worden. In Portugal werd voormalig PSV-coach Roger Schmidt landskampioen met Benfica.

PSG had aan een punt tegen Strasbourg genoeg om de titel veilig te stellen. Het bleef lang 0-0 in het Stade de la Meinau, maar na een klein uur spelen bracht Lionel Messi de bezoekers op voorsprong. De Argentijn schoot raak na voorbereidend werk van Kylian Mbappé.

Twaalf minuten voor tijd kwam Strasbourg verrassend op gelijke hoogte via Kevin Gameiro. De aanvaller benutte een rebound. Het werd nog even spannend in Straatsburg, maar PSG hield stand en verzekerde zich van het kampioenschap.