Cultclub Luton Town voltooit sprookje met promotie naar de Premier League

Luton Town heeft zaterdag in een meeslepende finale van de play-offs promotie naar de Premier League afgedwongen. De cultclub versloeg op Wembley het Coventry City van Gustavo Hamer na verlenging en strafschoppen.

Na negentig minuten stond het 1-1 in Londen. Jordan Clark had Luton in de eerste helft op voorsprong gezet, maar Gustavo Hamer maakte in het tweede bedrijf gelijk. De Nederlander was ook al trefzeker in de halve finale tegen Middlesbrough.