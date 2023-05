Borussia Dortmund in tranen na mislopen titel: 'Dit voelt zo oneerlijk'

De ontgoocheling is groot bij Borussia Dortmund na het mislopen van de Duitse landstitel. Trainer Edin Terzic kon zijn tranen zaterdag na afloop van de laatste speelronde niet bedwingen.

"Felicitaties aan Bayern. Iedereen die na 34 speeldagen aan kop gaat, verdient de titel", zei Terzic over het kampioenschap van Bayern München. "Ook al is het vandaag extreem moeilijk."

De laatste speelronde in de Bundesliga leidde tot een zinderende ontknoping. Dortmund begon als koploper aan de thuiswedstrijd tegen FSV Mainz, maar kwam al snel op een 0-2-achterstand. Pas in blessuretijd kwamen 'Die Borussen' op 2-2.

Bayern opende al snel de score in de uitwedstrijd tegen FC Köln en was lange tijd virtueel kampioen. 'Der Rekordmeister' incasseerde tien minuten voor tijd de gelijkmaker, maar stelde in de slotfase alsnog orde op zaken en veroverde de elfde landstitel op rij.

"We wilden het echt. De hele stad, het hele stadion", zei de veertigjarige Terzic. "We hadden een enorme kans. Dit voelt heel slecht. Als je de jongens op de grond ziet liggen, als je ze in de kleedkamer ziet zitten en als je de leegte ziet, voelt het oneerlijk."

'Komende periode zal heel zwaar worden'

Ook Mats Hummels was na afloop ontgoocheld. "Ik kan het niet vatten. We hadden het moeten afmaken, maar dat is niet gelukt", baalde de aanvoerder. "De komende periode zal heel zwaar worden. Het zal langer duren dan een paar dagen om hiervan te herstellen."

Emre Can kon het puntenverlies tegen Mainz ook niet uitleggen. "Het is moeilijk om onder woorden te brengen", zei de middenvelder. "Niemand kan de spelers de schuld geven. We hebben er echt alles aan gedaan, maar het mocht niet zo zijn."