AS Roma en Wijnaldum gaan vlak voor Europa League-finale onderuit in Serie A

AS Roma heeft vijf dagen voor de Europa League-finale tegen Sevilla een nederlaag geleden in de Serie A. De ploeg van coach José Mourinho en middenvelder Georginio Wijnaldum verloor met 2-1 bij Conference League-finalist Fiorentina.

Roma leek in Florence op weg naar de zege door een vroege goal van Stephan El Shaarawy. Door doelpunten van Luka Jovic en Jonathan Ikoné vlak voor tijd ging de thuisploeg er alsnog met de winst vandoor. Fiorentina verloor woensdag nog de bekerfinale van Internazionale (1-2).

Door de nederlaag blijft Roma zesde staan. De formatie van Mourinho kan met nog één wedstrijd te gaan de top vier niet meer bereiken. Alleen de vier beste clubs in Italië plaatsen zich voor de Champions League.

Roma kan nog wel een ticket voor het miljoenenbal pakken, maar dan moet de club in de finale van de Europa League zien af te rekenen met Sevilla. De finale wordt op 31 mei in de Puskás Aréna in Boedapest afgewerkt.