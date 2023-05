VVV dompelt Willem II vlak voor tijd in rouw en houdt zicht op Eredivisie

VVV-Venlo heeft zaterdag op sensationele wijze de halve finale van de play-offs voor promotie/degradatie bereikt. De Limburgers maakten in de blessuretijd van de verlenging de gelijkmaker tegen Willem II: 2-2.

De heenwedstrijd in Venlo eindigde in een 3-2-zege voor VVV, waardoor Willem II in eigen huis moest scoren om de Eredivisie-droom in leven te houden. Via Elton Kabangu en Jesse Bosch hadden de Tilburgers bij rust de gewenste 2-0-voorsprong.