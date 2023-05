Bayern München ontslaat uur na veroveren titel directeuren Kahn en Salihamidzic

Bayern München heeft bestuursvoorzitter Oliver Kahn en technisch directeur Hasan Salihamidzic de laan uitgestuurd. Dat nieuws is een uur nadat 'Der Rekordmeister' zich op sensationele wijze tot Duits kampioen kroonde bekendgemaakt.

Jan-Christian Dreesen, die als financieel expert al lang deel uitmaakte van het bestuur van Bayern, neemt de taken van Kahn per direct over, terwijl er nog wordt gezocht naar een opvolger van Salihamidzic.

De positie van Kahn (53) en Salihamidzic (46) stond al langer onder druk. Het duo besloot twee maanden geleden om trainer Julian Nagelsmann te ontslaan, hoewel Bayern op dat moment nog op drie fronten actief was. Voor Nagelsmann had Bayern in 2021 nog een afkoopsom van 25 miljoen euro betaald aan RB Leipzig.

Kahn maakte sinds begin 2020 deel uit van het bestuur. Op 1 juli 2021 volgde de oud-doelman Karl-Heinz Rummenigge op als bestuursvoorzitter. Salihamidzic was sinds 2017 als sportief directeur en later als technisch directeur aan Bayern verbonden. Zowel de Bosniër als Kahn kwam als speler jarenlang uit voor 'Der Rekordmeister'.

Herbert Hainer, de voorzitter van de raad van toezicht, verklaart dat Salihamidzic moet wijken "vanwege het seizoensverloop na de winterstop." "We hadden ook een andere mening over de inrichting van de selectie."

Hainer blijft op de vlakte over de reden om Kahn de laan uit te sturen. "Door algemene ontwikkelingen hebben we besloten een verandering in de top van het management door te voeren. We willen Oliver bedanken voor zijn inbreng en ideeën."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Bayern München was afgelopen seizoen veel minder dominant

Bayern pakte zaterdag onder Nagelsmanns opvolger Thomas Tuchel de titel dankzij een 1-2-zege bij 1. FC Köln. 'Der Rekordmeister' stak Borussia Dortmund op de slotdag voorbij doordat 'BVB' in eigen huis niet verder kwam dan een 2-2-gelijkspel tegen FSV Mainz 05. Voor Bayern betekent het de elfde landstitel op rij, een record in de Europese topcompetities.

De club uit Beieren was afgelopen seizoen een stuk minder dominant dan voorheen, wat volgens critici mede is veroorzaakt door het matige transferbeleid.

In de Bundesliga volstond het magere aantal van 71 punten voor het kampioenschap. In de Champions League bleek Manchester City een maatje te groot in de kwartfinales en in het toernooi om de Duitse beker ging het in de kwartfinales mis tegen SC Freiburg.