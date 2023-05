Dortmund geeft Duitse landstitel op dramatische wijze weg aan Bayern München

Delen via E-mail

Borussia Dortmund heeft zaterdag op dramatische wijze de Duitse titel weggegeven aan Bayern München. De ploeg van Donyell Malen speelde in de laatste speelronde gelijk tegen FSV Mainz 05 (2-2), terwijl Bayern wel won bij FC Köln (1-2) en daarmee voor de elfde keer op rij landskampioen werd.

Dortmund was bij een zege op Mainz zeker van het eerste kampioenschap sinds 2012. De zenuwen kregen echter vat op de formatie van coach Edin Terzic. Andreas Hanche-Olsen kopte Dortmund binnen het kwartier op achterstand door bij een corner de bal bij de eerste paal binnen te koppen.

Sébastien Haller had de uitgelezen mogelijkheid zijn ploeg snel op gelijke hoogte te brengen, maar zijn penalty werd gekeerd door doelman Finn Dahmen. Tot overmaat van ramp kopte de geheel vrijgelaten Karim Onisiwo even later de 0-2 raak. Keeper Gregor Kobel maakte bij de tegengoal een slechte indruk.