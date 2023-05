Nieuwe eretitel Haaland: goalgetter speler van het seizoen in Premier League

Erling Haaland is uitgeroepen tot speler van het seizoen in de Premier League. De 22-jarige Noor maakte het recordaantal van 36 goals in de competitie. Hij leverde daarmee een enorme bijdrage aan de vijfde landstitel van Manchester City in zes seizoenen.

Haaland, die in de zomer van 2022 overkwam van Borussia Dortmund, werd eerder door de Engelse pers al uitgeroepen tot speler van het seizoen.

De winnaar in de Premier League-verkiezing is tot stand gekomen op basis van een onlinestemming onder fans, stemmen van de aanvoerders van de twintig Premier League-clubs en een panel van experts.

De andere genomineerden voor de eretitel waren Kevin De Bruyne (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Martin Ødegaard (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) en Kieran Trippier (Newcastle United).

Het is de vierde keer op rij dat een Manchester City-speler wordt uitgeroepen tot speler van het seizoen in de Premier League. Haaland treedt in de voetsporen van Kevin De Bruyne (2019/2020), Rúben Dias (2020/2021) en De Bruyne (2021/2022).

Haaland maakte dit seizoen meer dan 50 goals

Gerekend over alle competities heeft Haaland dit seizoen al 52 goals gemaakt voor Manchester City. Alleen Dixie Dean was ooit nog productiever voor een Engelse club. De iconische spits liet in het seizoen 1927/1928 liefst 63 doelpunten aantekenen voor Everton.

Manchester City sluit het Premier League-seizoen zondag af met een bezoek aan Brentford. Volgende week zaterdag wacht de FA Cup-finale tegen Manchester United en over twee weken volgt de eindstrijd in de Champions League tegen Internazionale.