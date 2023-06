Ajax gaat niet verder met John Heitinga als hoofdtrainer

John Heitinga vertrekt als hoofdtrainer van Ajax, meldt de club donderdag. Onder leiding van de oud-verdediger finishte de 36-voudig landskampioen als derde in de Eredivisie, waardoor de club naast een ticket voor de voorronde van de Champions League greep.

De vorige maand aangetreden technisch directeur Sven Mislintat zei bij zijn presentatie dat Heitinga op poleposition lag voor volgend seizoen. Maar het bleef lang onduidelijk of hij mocht aanblijven als hoofdtrainer. Donderdag vertelde de Duitser hem dat Ajax niet met hem verdergaat. Het is nog niet bekend wie de opvolger van Heitinga wordt.

Met het vertrek van Heitinga duurt een roerige week van Ajax voort. Dinsdag nam algemeen directeur Edwin van der Sar afscheid van de club. Twee dagen later meldden de Amsterdammers het contract van technisch manager Klaas-Jan Huntelaar juist met vier jaar te verlengen.

De 39-jarige Heitinga volgde eind januari op interimbasis de ontslagen Alfred Schreuder op. Onder leiding van de oud-international zette Ajax in de Eredivisie aanvankelijk een sterke reeks neer, maar een kantelmoment was de thuisnederlaag tegen Feyenoord in maart.

Hoop op landstitel vervloog onder Heitinga

Tot dat moment had Ajax nog hoop op de titel, maar de hoofdstedelingen eindigden slechts als derde. Op de laatste speeldag verloor Ajax met 3-1 bij FC Twente.

Ook in Europa kon Ajax niet overtuigen onder Heitinga. De Amsterdammers werden kort na zijn aantreden in de tussenronde uitgeschakeld door Union Berlin. In het KNVB-bekertoernooi reikte Ajax tot de finale, maar daarin was PSV na een strafschoppenserie te sterk.

Voor zijn promotie naar de hoofdmacht van Ajax was Heitinga trainer van Jong Ajax. Eerder had hij verschillende jeugdteams van de club onder zijn hoede.