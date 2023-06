Ajax gaat niet verder met John Heitinga als hoofdcoach

John Heitinga vertrekt als hoofdtrainer van Ajax, zo melden VI en De Telegraaf donderdag. Onder leiding van de oud-prof finishte de 36-voudig landskampioen als derde in de Eredivisie, waarmee naast een Champions League-ticket werd gegrepen.

De 39-jarige Heitinga volgde eind januari op interimbasis de ontslagen Alfred Schreuder op. Onder leiding van de oud-international zette Ajax in de Eredivisie aanvankelijk een sterke reeks neer, maar een kantelmoment was de thuisnederlaag tegen Feyenoord.

Onder Heitinga strandde Ajax in de Europa League in de tussenronde tegen Union Berlin. De Amsterdammers reikten in het bekertoernooi tot de finale, maar daarin was PSV na een strafschoppenserie te sterk.