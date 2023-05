Van Nistelrooij reageert voor het eerst op vertrek: 'PSV zit in mijn hart'

Ruud van Nistelrooij heeft vrijdagavond voor het eerst gereageerd op zijn plotselinge vertrek als trainer van PSV. Hij noemt geen reden voor zijn opstappen, maar benadrukt dat zijn liefde voor de club blijvend is.

"Daarna volgden drie jaren als hoofdtrainer bij PSV onder 19 en één jaar bij Jong PSV. En vervolgens het ultieme: hoofdtrainer worden van PSV. Prijzen winnen voor deze prachtige club met geweldige supporters. Bedankt voor jullie nooit aflatende steun, overal waar we speelden. PSV zit voor altijd in mijn hart en ik zal de club en het team altijd blijven steunen."

Van Nistelrooij stapte woensdag onverwachts op als PSV-trainer, al rommelde het langer binnen de organisatie. Hij botste met zijn assistenten Fred Rutten en André Ooijer en vernam via De Telegraaf dat spelers met de directie over hem hadden gesproken. Algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart spraken dinsdagavond uitgebreid met de Van Nistelrooij. Ze dachten veel kou uit de lucht te hebben gehaald maar de voormalig Oranje-international zag toch geen reden om door te gaan.

Over hoe hij nu naar de situatie kijkt, schrijft Van Nistelrooij niet. Zondag in de seizoensafsluiter tegen AZ wordt hij als eindverantwoordelijke op de bank vervangen door Rutten. Als PSV minimaal een punt pakt in Alkmaar is het zeker van de tweede plek en daarmee deelname aan de voorronde van de Champions League.