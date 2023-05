Van La Parra sluit roerige dagen af matchwinner Almere: 'Ben erg geschrokken'

Rajiv van La Parra kon vrijdagavond weer lachen, nadat hij in de return tegen FC Eindhoven in de verlenging de beslissende 3-1 maakte in de play-offs om promotie/degradatie. De ervaren aanvaller sloot zo een roerige periode af die begon met de kaakbreuk van FC Eindhoven-keeper Nigel Bertrams.

In de heenwedstrijd maandag in Eindhoven botste Van La Parra hard op Bertrams. De doelman nam hem dat zeer kwalijk. "Die gek loopt volle bak door op mijn kaak", zei Bertrams.

Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat de keeper inderdaad zijn kaak had gebroken. Hij miste daardoor de zinderende return van vrijdag.

Van La Parra kreeg ondertussen veel kritiek. De 31-jarige oud-speler van onder meer sc Heerenveen en Wolverhampton Wanderers betreurde de situatie, zo gaf hij vrijdag na de 3-1-overwinning in de return aan.

"Ik ben best wel geschrokken. Ik ben geen speler die andere spelers pijn doet en dus schrik ik ervan dat het zo erg is met Bertrams", vertelde Van la Parra voor de camera van ESPN. "Ik heb na de wedstrijd mijn oprechte excuses aangeboden en die heeft hij ook aanvaard. En ik heb bloemen gestuurd."

Dolle vreugde bij Almere City na de goal van Rajiv van La Parra. Foto: Pro Shots

'Ik kan eigenlijk helemaal niet koppen'

Van La Parra zei verder dat hij begrip had voor de verbale uithaal van Bertrams. "Ik snap heel goed dat hij zoiets zegt", vervolgde de Almere-speler, waarmee hij doelde op woorden als "mafkees" van Bertrams. "Ik begrijp zijn teleurstelling en frustratie. En ik vergeef hem."

Tot een weerzien tussen Van La Parra en Bertrams kwam het vrijdag niet. Jort Borgmans verving de geblesseerde Eindhoven-keeper in de return in het Yanmar Stadion. "Het is jammer dat hij hier niet heeft kunnen keepen. Ik wens hem beterschap en een spoedig herstel. En ik hoop dat hij nooit meer geblesseerd raakt."

Bijzonder was dat uitgerekend Van La Parra vrijdag de doorslag gaf in de return. Na de 1-0-nederlaag van Almere in Eindhoven kopte hij in verlenging via de onderkant van de lat de 3-1 binnen.

"En dat terwijl ik eigenlijk helemaal niet kan koppen", zei Van La Parra met een glimlach. "De voorzet was goed en hij ging er prachtig in. Op de trainingen gaat het vaak mis, maar nu gelukkig niet."