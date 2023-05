Eredivisie eindigt mogelijk met minst productieve topscorer in vijftig jaar

De kans is groot dat het Eredivisie-seizoen zondag eindigt met de minst productieve topscorer in vijftig jaar. FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas staat aan het begin van de laatste speelronde op achttien doelpunten en dat is extreem laag voor een topscorer.

De minst productieve Eredivisie-topscorers ooit zijn Willy Brokamp (MVV) en Cas Janssens (NEC), die in het seizoen 1972/1973 allebei slechts achttien goals maakten. Als Douvikas zondag niet scoort in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen (en Xavi Simons niet minimaal twee keer scoort én Sydney van Hooijdonk geen hattrick maakt) wordt dat laagterecord geëvenaard.

Het kwam in de historie van de Eredivisie, die in 1956 werd opgericht, tot dusver maar twee keer voor dat de topscorer de twintig doelpunten niet haalde. Behalve in 1973 gebeurde het in 1989.

Romário kroonde zich destijds met negentien goals tot topscorer van de Eredivisie, maar daarbij moet worden aangetekend dat de Braziliaan de eerste weken van het seizoen nog niet bij PSV speelde. Hij debuteerde pas eind oktober en kwam in de jaargang 1988/1989 tot slechts 24 Eredivisie-wedstrijden.

Topscorers Eredivisie 2022/2023 Anastasios Douvikas (FC Utrecht) - 18 goals Xavi Simons (PSV) - 17 goals Sydney van Hooijdink (Heerenveen) - 16 goals Santiago Giménez (Feyenoord) - 15 goals Luuk de Jong (PSV) - 14 goals

Willy Brokamp scoorde in het seizoen 1972/1973 'slechts' 18 keer voor MVV. Foto: ANP

Dillen is meest productieve topscorer ooit

Het seizoen 2019/2020 laten we buiten beschouwing, omdat die jaargang vanwege de coronapandemie niet werd afgemaakt. Steven Berghuis (15) en Cyriel Dessers (15) waren de topscorers toen het seizoen begin maart werd stilgelegd.

De meest productieve Eredivisie-topscorer ooit is Coen Dillen, die in het seizoen 1956/1957 43 keer scoorde voor PSV. Henk Groot staat tweede op de lijst met 41 goals voor Ajax in het seizoen 1960/1961.

Deze eeuw zijn Mateja Kezman (35 goals voor PSV in 2002/2003) en Luis Suárez (35 goals voor Ajax in 2009/2010) de productiefste topscorers.

De laatste 10 Eredivisie-topscoerers 2021/2022: Haller (Ajax) - 21 goals

2020/2021: Giakoumakis (VVV-Venlo) - 26 goals

2019/2020: Berghuis (Feyenoord) en Dessers (Heracles)* - 15 goals

2018/2019: Luuk de Jong (PSV) en Dusan Tadic (Ajax) - 28 goals

2017/2018: Jahanbakhsh (AZ) - 21 goals

2016/2017: Jörgensen (Feyenoord) - 21 goals

2015/2015: Janssen (AZ) - 27 goals

2014/2015: Memphis (PSV) - 22 goals

2013/2014: Finnbogason (Heerenveen) - 29 goals

2012/2013: Bony (Vitesse) - 31 goals

* Seizoen werd na 25 speelronden stilgelegd en nooit afgemaakt