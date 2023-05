Almere City houdt Eredivisie-droom via verlenging in leven tegen FC Eindhoven

Almere City heeft vrijdagavond de tweede ronde van de play-offs in de strijd om promotie gehaald. De ploeg van trainer Alex Pastoor dwong tegen FC Eindhoven op de valreep een verlenging af en sloeg daarin nogmaals toe: 3-1.

Na het 1-0-verlies van vorige week in Eindhoven was Almere City in de jacht op een goal beter, al duurde het tot tien minuten voor tijd voor de ban werd gebroken. Jeredy Hilterman was bij de eerste paal trefzeker.

FC Eindhoven, dat in de Keuken Kampioen Divisie lager eindigde dan Almere City (achtste om derde), sloeg ondanks de tik vrijwel direct terug. Na een handsbal van Jorrit Smeets werd de toegekende penalty koeltjes benut door aanvoerder Mawouna Amevor.

Dat leek de bezoekers te redden, maar in de vierde minuut van de extra tijd dwong Almere City alsnog (terecht) een verlenging af. Invaller Anthony Limbombe kwam naar binnen en schoot raak.

In de verlenging zorgde uitgerekend Rajiv van La Parra met een prachtige kopbal via de onderkant van de lat voor de beslissing. Na het heenduel was de aanvaller nog onderwerp van gesprek doordat hij Eindhoven-keeper Nigel Bertrams met een wat lompe actie een kaakbreuk had bezorgd.

Het fraaie winnende doelpunt van Rajiv van La Parra in beeld. Foto: Pro Shots

Pastoor promoveerde al twee keer

Almere City mag door de overwinning blijven hopen op de eerste promotie ooit. De club heeft met trainer Pastoor een expert in huis. Hij leidde Excelsior (2010) én Sparta Rotterdam (2016) naar de Eredivisie.

Om zich Eredivisionist te mogen noemen, moet Almere City nog twee play-offrondes overleven. In de halve finale is Willem II of VVV-Venlo de tegenstander. Die clubs treffen elkaar zaterdag voor de tweede keer, nadat VVV het thuisduel onlangs met 3-2 won.

Het in 1909 opgerichte FC Eindhoven speelde in het verleden drie jaar in de Eredivisie en daar blijft het voorlopig dus bij. De tweede club van Eindhoven was er in de seizoenen 1956/1957, 1975/1976 en 1976/1977 bij op het hoogste niveau.