Feyenoorder Idrissi dwingt na 3,5 jaar weer plek in Marokkaanse selectie af

Oussama Idrissi is vrijdag na 3,5 jaar weer opgeroepen voor Marokko. De 27-jarige vleugelaanvaller wordt daarmee beloond voor het sterke seizoen dat hij met kampioen Feyenoord beleeft.

Idrissi, die werd geboren in Bergen op Zoom en als jeugdinternational voor Oranje speelde, heeft zeven interlands op zijn naam staan voor Marokko. Hij behoorde in november 2019 als speler van AZ voor het laatst tot de selectie van 'De Leeuwen van de Atlas'.

De linksbuiten is dit seizoen door Sevilla verhuurd aan Feyenoord en doet het goed in Rotterdam. Hij speelde zich onder trainer Arne Slot in de basis. In 37 wedstrijden scoorde hij zeven keer en gaf hij acht assists.

Mogelijk leidt dat dus tot zijn eerste minuten voor Marokko in lange tijd. De Marokkanen oefenen op 12 juni tegen Kaapverdië en treffen vijf dagen later Zuid-Afrika in de kwalificatie voor de Afrika Cup.

Idrissi is niet de enige speler met een Eredivisie-link in de Marokkaanse selectie. Ook Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Zakaria Aboukhlal en Tarik Tissoudali zijn opgeroepen voor de nummer vier van het WK in Qatar.