Ajax dreigt Berghuis ook in cruciaal duel met FC Twente te missen

Het is onzeker of Steven Berghuis zondag beschikbaar is bij Ajax voor de uitwedstrijd tegen FC Twente. De aanvaller heeft afgelopen week gedeeltelijk meegetraind. Trainer John Heitinga beslist zaterdag of hij hem opneemt in zijn selectie.

De 31-jarige Berghuis viel bijna een maand geleden geblesseerd uit tijdens de verloren bekerfinale tegen PSV. Hij miste daarna de competitiewedstrijden tegen AZ, FC Groningen en FC Utrecht.

Ajax hoopt zondag tweede te worden in de Eredivisie en daarmee deelname aan de derde voorronde van de Champions League af te dwingen. De ploeg van Heitinga slaagt daarin bij een overwinning op FC Twente en een nederlaag van concurrent PSV bij AZ.

Tegelijkertijd moet Ajax achteromkijken, want AZ heeft als nummer vier maar twee punten minder dan de nummer drie uit Amsterdam. De club die derde wordt plaatst zich voor de play-offs van de Europa League, de nummer vier wacht Conference League-voetbal.

FC Twente weet al dat het als nummer vijf play-offs speelt. "Maar het zal een lastige middag voor ons worden", zei Heitinga vrijdag voor de camera van ESPN. "Als Ajax op bezoek komt, dan wil iedere thuisploeg winnen. Maar als we een kans krijgen als deze, moeten we die met beide handen grijpen."

De wedstrijd tussen FC Twente en Ajax begint zondag net als de acht andere Eredivisie-duels om 14.30 uur.