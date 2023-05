Van Bommel kan Antwerp historische titel bezorgen: 'Iedereen heeft het erover'

Delen via E-mail

Mark van Bommel merkt dat het enorm leeft dat hij met Royal Antwerp FC op de drempel van een historisch kampioenschap staat. Als zijn ploeg zondag wint van Union Saint-Gilloise, dan is de eerste landstitel sinds 1957 een feit.

"Overal waar ik kom, word ik erop aangesproken. Maar het leeft meer buiten de club dan erbinnen", zei Van Bommel vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar de cruciale thuiswedstrijd.

Met nog twee duels voor de boeg gaat Antwerp aan kop in de kampioenspoule van de Jupiler Pro League. Wordt er verloren van Union, dan heeft de club het niet meer in eigen hand. Volgende week wacht een uitduel met KRC Genk.

"Als je een kans hebt om het af te maken, dan moet je dat doen", zei Van Bommel over de wedstrijd tegen Union. "Bij een nederlaag hebben we het niet meer in de hand. Maar die scenario's bespreek ik niet op voorhand met de spelers."