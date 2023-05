Noppert maakt drie weken voor Nations League rentree bij Heerenveen

Andries Noppert gaat zondag na vier maanden blessureleed zijn rentree maken bij sc Heerenveen. De 29-jarige keeper, die eerste doelman was van Oranje op het WK in Qatar, is hersteld van een liesblessure.

De rentree van Noppert kan goed nieuws zijn voor bondscoach Ronald Koeman, die maandag zijn definitieve selectie bekendmaakt voor de finaleronde van de Nations League.

De Fries maakte geen deel uit van de voorselectie, maar dat is geen vereiste om geselecteerd te worden voor de finaleronde. Voor Oranje begint die op 14 juni met een halve finale in De Kuip tegen Kroatië.

Keepers Jasper Cillessen (NEC), Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg) en Bart Verburggen (Anderlecht)j werden anderhalve week geleden wel opgenomen in de voorselectie. Doordat Noppert al sinds januari geblesseerd is, was hij tijdens de eerste interlandperiode onder Koeman, in maart, geen optie voor Oranje. "Maar Noppert is wel in beeld, zeker gezien zijn WK", zei Koeman destijds.

Andries Noppert in actie tijdens de kwartfinale van het WK tegen Argentinië. Foto: Pro Shots

Noppert traint al anderhalve week met de groep

Noppert keepte na het WK maar drie Eredivisie-wedstrijden voor Heerenveen. Hij hoopte zonder operatie te herstellen van zijn liesblessure, maar moest uiteindelijk toch onder het mes. Het herstel van de vijfvoudig Oranje-international duurde daardoor veel langer dan verwacht.

Noppert werd tijdens zijn afwezigheid bij Heerenveen vervangen door Xavier Mous, die zondag tegen Go Ahead Eagles op de bank zal zitten. "Andries gaat keepen", vertelde Heerenveen-trainer Kees van Wonderen vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie in het Abe Lenstra Stadion.

"Dat is mooi nieuws. De laatste anderhalve week traint hij mee met de groep. Nu is hij klaar voor een rentree. Deze wedstrijd was voor hem een stip aan de horizon. Hij wil heel graag en denkt dat hij er klaar voor is."

Heerenveen tegen Go Ahead begint zondag, evenals alle andere wedstrijden in de 34e speelronde, om 14.30 uur. Bij winst is Heerenveen zeker van een plek in de play-offs om Europees voetbal. Wordt er gelijkgespeeld, dan is de ploeg van Van Wonderen afhankelijk van RKC. Winnen de Waalwijkers met minstens twee goals verschil bij SC Cambuur, dan nemen ze plek acht op doelsaldo over.

