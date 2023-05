Uitblinker Van den Boomen en Spierings gaan transfervrij weg bij Toulouse

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Branco van den Boomen en Stijn Spierings vertrekken deze zomer transfervrij bij Toulouse FC. Beide middenvelders verlengen hun aflopende contract niet bij de Franse club.

Vooral Van den Boomen maakt indruk bij Toulouse. De 27-jarige Nederlander is met dertien assists en acht doelpunten in 38 wedstrijden van grote waarde voor de club uit het zuiden van Frankrijk.

Van den Boomen maakte bij Jong Ajax zijn profdebuut. In Amsterdam brak hij niet door in het eerste elftal. Verder speelde hij voor FC Eindhoven, sc Heerenveen, Willem II en De Graafschap.

De even oude Spierings speelt net als Van den Boomen sinds 2020 voor Toulouse en is ook een vaste waarde. De oud-speler van AZ, Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk en Levski Sofia deed dit seizoen in alle competities 41 keer mee (drie goals, drie assists).