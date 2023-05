AZ grijpt in voor thuisduel met PSV: netten, geen alcohol en meer stewards

Delen via E-mail

AZ heeft vrijdag een reeks maatregelen aangekondigd voor de thuiswedstrijd van zondag tegen PSV. De tweevoudig landskampioen grijpt in als gevolg van de rellen die onlangs uitbraken tegen West Ham United.

In samenspraak met de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Alkmaar "zijn zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen om de wedstrijd verantwoord te laten verlopen", meldt AZ.

Er is besloten om netten te plaatsen voor de vakken met fanatieke fans én het uitvak. Daarnaast wordt voor en tijdens de wedstrijd geen alcohol verkocht bij het tribunedeel met de harde kern. Verder worden extra stewards ingezet.

"Het is jammer dat deze maatregelen genomen moeten worden, maar na de gebeurtenissen van afgelopen week kon dat niet anders meer. AZ is volledig gecommitteerd aan het goed, voorspoedig en vooral ook veilig laten verlopen van elke wedstrijd", zegt Robert Eenhoorn, de algemeen directeur van AZ.

"We zijn ervan overtuigd dat het merendeel van onze supporters daar hetzelfde over denkt. Samen maken we er een mooie, sportieve afsluiting van het seizoen van."