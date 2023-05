Slot ontkent dat hij interesse gebruikte om beter Feyenoord-contract te verdienen

Arne Slot benadrukt dat hij Feyenoord en geïnteresseerde clubs niet tegen elkaar heeft uitgespeeld in een poging om er een beter contract in Rotterdam-Zuid uit te slepen. De 44-jarige trainer zette vrijdag zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis met verbeterde voorwaarden.

"Bij de clubs die interesse toonden had ik wellicht ietsje meer geld hebben kunnen verdienen", vertelde Slot vrijdag tijdens een persmoment, nadat hij zich tot medio 2026 had verbonden aan de zestienvoudig landskampioen.

Rafaela Pimenta, de Braziliaanse zaakwaarnemer van Slot, besprak woensdag met directeur Dennis te Kloese de toekomst van de coach. "Rafaela is dat gesprek begonnen door te zeggen dat ik sowieso zou blijven. Dat Feyenoord op geen enkele wijze het gevoel mocht hebben dat ik geïnteresseerde clubs zou gebruiken. Als ze me iets nieuws zouden aanbieden, zou dat op basis van de prestaties zijn."

Slot, die meldde dat er twee clubs concrete belangstelling toonden, is pas sinds het veiligstellen van de landstitel over zijn toekomst gaan nadenken. Enkele weken geleden sprak hij al wel met Te Kloese over een nieuw contract. "Maar ik wilde pas een keuze maken nadat we eventueel kampioen waren geworden. Ik wilde dat er geen ruis zou ontstaan. Dat er interesse was, is niet zo gek als je werkt bij een club die zo succesvol is."

'Er is hier heel veel perspectief'

Feyenoord kroonde zich op 14 mei tot kampioen door Go Ahead Eagles met 3-0 te verslaan. "Op maandag gingen we naar de Coolsingel en vanaf die dinsdag ben ik gaan nadenken over de toekomst. Ik wilde voor mezelf achterhalen of ik zou voelen dat er mogelijk meer in zit of dat de titel het ideale moment zou zijn om weg te gaan. Het is gelukt om binnen een week uitsluitsel te geven, nog voor het einde van de competitie."

Slot vindt het niet vreemd dat hij met andere clubs sprak, zijn doorlopende contract ten spijt. "Dat is het nadeel van goed presteren. Normaal worden trainers ontslagen. Maar als het goed gaat, komt er interesse op gang."

"Zoals het een goed recht is van clubs om met andere trainers gesprekken te voeren nog voordat de huidige trainer is ontslagen, is het mijn recht om met geïnteresseerde clubs te spreken. Zeker omdat Te Kloese op de hoogte was."

Slot gaat zijn derde seizoen in bij Feyenoord, waarmee hij respectievelijk als derde en eerste eindigde in de Eredivisie. "Soms kunnen andere clubs verleidelijk zijn, maar uiteindelijk kies ik wat ik al heb. Er is hier heel veel perspectief."