Succestrainer Arne Slot verlengt contract bij Feyenoord tot halverwege 2026

Feyenoord heeft het contract met trainer Arne Slot opengebroken en verlengd tot halverwege 2026. De succestrainer lag vast tot medio 2025. Donderdagochtend meldde de succescoach al dat hij de Rotterdammers trouw zou blijven, nadat Tottenham Hotspur belangstelling toonde.

"Ik ben hier nog niet klaar", zegt de 44-jarige Slot vrijdag op de site van Feyenoord. "We hebben een prachtig seizoen gehad met Feyenoord, met het kampioenschap als schitterende beloning voor al het harde werk dat verzet is, maar ik wil ontzettend graag verder bouwen."

"Na de zomer wacht een avontuur in de Champions League en er is een landstitel te verdedigen. Genoeg om naar uit te kijken, dus ik ben er trots op om in Rotterdam trainer van Feyenoord te zijn en te blijven."

De tacticus werkt sinds de zomer van 2021 voor Feyenoord, dat hij in het eerste seizoen naar de (verloren) Conference League-finale loodste. Eerder was Slot tussen 2019 en eind 2020 hoofdtrainer van AZ. De Alkmaarders ontsloegen de trainer toen bleek dat hij had gesproken met Feyenoord.

Komende zomers geen vertrekclausule in contract

Slot liet op een persconferentie weten dat de clausule die in zijn oude contract stond en die hem in staat stelde om medio 2024 voor een bepaald bedrag te vertrekken eruit is gehaald. Hij wilde niet zeggen of er een soortgelijke vertrekclausule in zijn nieuwe contract staat.

Verder bevestigde Slot dat hij heeft gesproken met andere clubs. Namen noemde hij daarbij niet. "Er waren meerdere clubs geïnteresseerd, maar er zijn er twee waarmee ik heb gesproken. Er is nooit een club zo concreet geworden dat er is gesproken over een overgang", zei hij op zijn persconferentie richting de Eredivisie-wedstrijd tegen Vitesse.

Rafaela Pimenta, de Braziliaanse zaakwaarnemer van Slot, was woensdag in Rotterdam om te praten over de toekomst van de trainer bij Feyenoord. Het ging in die gesprekken niet over een vertrek. "Maandagavond heb ik voor mezelf besloten te blijven."

De trainer lichtte daarop zijn stafleden en algemeen directeur Dennis te Kloese in. De spelers, die op Ibiza verbleven om de titel te vieren, kregen het nieuws over hun trainer donderdag te horen. Slot maakte duidelijk dat hij nog niet klaar is bij Feyenoord. "Ik heb veel enthousiasme en zin om hier de komende drie jaar nog iets van te gaan maken."

Feyenoord leed deze competitie slechts één nederlaag, tegen PSV in september (4-3). De laatste kampioen met minder dan twee verliesbeurten was PSV in 2005. Als de Rotterdammers zondag winnen van Vitesse, evenaren ze hun puntenrecord uit 1973. Destijds kroonde Feyenoord zich niet tot kampioen.