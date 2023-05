Rutten compleet verrast: 'Vertrek Van Nistelrooij sloeg in als een bom'

Fred Rutten zag de beslissing van Ruud van Nistelrooij om te stoppen bij PSV totaal niet aankomen. De voormalig assistent zit zondag op de bank tijdens het cruciale uitduel met AZ. Volgens Rutten werkte hij goed samen met Van Nistelrooij, de berichten over spanningen in de technische staf ten spijt.

"Het sloeg in als een bom", zei de coach vrijdag op een persconferentie op trainingscomplex De Herdgang.

"Ik heb goed met Ruud samengewerkt", zei Rutten, die Van Nistelrooij sindsdien niet meer heeft gesproken. "Ik heb wel appcontact gehad. Zelf heb ik ook in dit soort situaties gezeten. Ik weet hoe je je dan voelt. Dit moet je eerst even laten rusten. Later zoek ik zeker contact met hem, waarom niet?"

De uitspraak van Rutten over zijn goede samenwerking met Van Nistelrooij sluit niet helemaal aan bij de woorden van technisch directeur Earnest Stewart en algemeen directeur Marcel Brands. Tijdens de persconferentie na het vertrek van Van Nistelrooij erkenden zij dat er sprake was van spanningen in de technische staf. Assistent André Ooijer kondigde enkele weken geleden al zijn afscheid aan.

Volg nieuws over PSV Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV Blijf met meldingen op de hoogte

Naast de onrust in de technische staf kreeg Van Nistelrooij te maken met kritiek uit de spelersgroep, zo bleek uit een publicatie van De Telegraaf. Dinsdagavond werd in een gesprek tussen de trainer en de clubleiding besloten de focus op de wedstrijd tegen AZ te richten en daarna pas verder te praten. Van Nistelrooij stapte een dag later alsnog op.

Rutten wist niet dat Van Nistelrooij dinsdagavond een gesprek had met Stewart en Brands. "Er zijn bij een club heel veel communicatielijnen. Bij sommige gesprekken ben je wel aanwezig, bij andere niet. Als ik gevoeld had dat dit er aan zat te komen, was ik naar Ruud toegegaan en had ik hem geprobeerd te overtuigen dit niet te doen."

Van tweespalt in de selectie van PSV heeft Rutten niets gemerkt. "Ik heb het in ieder geval niet ontdekt." De oefenmeester kan tegen AZ over iedereen beschikken, ook de vorige week tegen sc Heerenveen geblesseerd uitgevallen linksback Patrick van Aanholt.

"De spelers zijn allemaal goedbetaalde professionals, maar ook mensen. Sommigen kunnen de knop snel omdraaien en gaan weer door. Iedereen moet nu zijn verantwoordelijkheid pakken."

PSV moet minimaal gelijkspelen in jacht op Champions League

PSV moet zondag minimaal gelijkspelen bij AZ om het ticket voor de derde voorronde van de Champions League te veroveren. De Eindhovenaren hebben drie punten meer dan Ajax, dat op bezoek gaat bij FC Twente. PSV heeft een minder doelsaldo.

Voor Rutten betekent het treffen met AZ zijn afscheid bij PSV. Woensdag werd bekend dat ook de ex-trainer van onder meer FC Twente en Feyenoord na dit seizoen vertrekt uit Eindhoven.