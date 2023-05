Burak Yilmaz bevestigt vertrek bij Fortuna: 'Ik zal snel met uitleg komen'

Burak Yilmaz bevestigt vrijdag dat hij Fortuna Sittard gaat verlaten. De Turkse spits geeft aan dat hij op een later moment meer duidelijkheid geeft over zijn vertrek.

"Ik zal volgend jaar niet meer bij Fortuna zitten", schrijft Yilmaz op sociale media. "Ik zal zo snel mogelijk uitleg geven over wat er is gebeurd met de eigenaar en met Azerion. Ik wens jullie veel succes verder."

Azerion is onderdeel van Fortuna-aandeelhouder Principion. Atilla Aytekin, landgenoot van Yilmaz, is directeur van Azerion. Yilmaz tekende vorig jaar nog een contract voor vijf jaar bij de Eredivisionist, waarvan twee als voetballer.

Yilmaz kwam sinds begin april niet meer in actie voor Fortuna. De reden voor zijn afwezigheid was onduidelijk. De 77-voudig international had eerder problemen met de salarisbetaling bij Fortuna. De verwachting is dat trainer Julio Velázquez de Limburgse club ook gaat verlaten.