Geschorste Brentford-spits Toney blijkt gokverslaafd en kreeg daarom lagere straf

Brentford-spits Ivan Toney heeft van de Engelse voetbalbond strafvermindering gekregen vanwege zijn verslaving. De enkelvoudig Engels international werd vorige week voor acht maanden geschorst, omdat hij op wedstrijden had gegokt. Aanvankelijk hing hem een sanctie van elf maanden boven het hoofd.

De FA heeft inmiddels bekendgemaakt hoe deze straf tot stand is gekomen. De sanctie was eigenlijk elf maanden, maar een psychiater heeft Toney als gokverslaafde gediagnosticeerd. Om die reden is de schorsing met drie maanden ingekort.