PSV ziet verdediger Max definitief naar Eintracht Frankfurt vertrekken

Philipp Max maakt definitief de overstap van PSV naar Eintracht Frankfurt. De linksback werd sinds de winterstop al gehuurd door de Bundesliga-club, die de optie in het contract van de Duitser nu heeft gelicht.

De 29-jarige Max kampt sinds enkele weken met een blessure, maar had daarvoor een basisplaats bij Eintracht Frankfurt, de nummer acht in de Bundesliga. De Europa League-winnaar van 2022 heeft de linksback nu tot medio 2026 aan zich gebonden.

PSV nam Max in 2020 voor 8 miljoen euro over van FC Augsburg. De verdediger groeide al snel uit tot vaste waarde in Eindhoven en kwam ook tijdens de eerste seizoenshelft nog vaak in actie voor het team van toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij.