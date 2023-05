Van Bommel en PSG op drempel van titel: zo staat het ervoor in het buitenland

Wie pakt de Duitse titel? Wint Mark van Bommel met Royal Antwerp FC na de beker ook het kampioenschap in België? En valt in Engeland het doek voor Leicester City, de sensationele kampioen van 2016? NU.nl brengt in kaart hoe het ervoor staat in de buitenlandse competities, die afstevenen op de ontknoping.

België

Titelstrijd

Bij onze zuiderburen is er sprake van een driestrijd. Het Antwerp van Van Bommel staat met nog twee speelrondes voor de boeg bovenaan met 45 punten, net zoveel als nummer twee Union Saint-Gilloise. KRC Genk kijkt aan tegen een achterstand van drie punten. Club Brugge, de vierde deelnemer aan de play-offs om het kampioenschap, speelt met 33 punten geen rol meer.

Zondag om 13.30 uur staat er met Antwerp-Union een heuse titelclash op de rol, waarbij de ploeg van Van Bommel aan een zege genoeg heeft voor het kampioenschap. Een achterstand van drie punten zou voor Union onoverbrugbaar zijn vanwege de wijze van afronden na het reguliere seizoen.

Dat zit zo: als teams gelijk eindigen in punten, wordt eerst gekeken naar hoe de punten na de reguliere competitie zijn afgerond. Voorafgaand aan de play-offs ging het totaal van iedereen door de helft. Union, Genk en Club Brugge finishten op een oneven aantal en zagen hun totaal naar boven worden afgerond. Antwerp eindigde op een even aantal en had daarmee geen afrondingsmeevaller. Eindigen teams gelijk, dan krijgen teams zonder zo'n meevaller voorrang in de stand.

Degradatiestrijd

KV Oostende, Zulte Waregem en Seraing bezetten de onderste drie posities in de reguliere competitie en moeten zich opmaken voor een verblijf op een lager niveau.

De top vier in de Belgische competitie 1. Royal Antwerp FC 4-45 (+2)

2. Union Saint-Gilloise 4-45 (+2)

3. KRC Genk 4-42 (-2)

4. Club Brugge 4-33 (-2)

Duitsland

Titelstrijd

De afgelopen seizoenen was Bayern München zo dominant dat de spelers vaak de titel al konden vieren terwijl de 'r' nog in de maand zat. Dit jaar is alles anders. Borussia Dortmund ligt bij het ingaan van de laatste speeldag op poleposition en kroont zich tot kampioen bij een thuiszege op middenmoter FSV Mainz 05. Bij puntenverlies van 'BVB' gaat Bayern alsnog met de elfde landstitel op rij aan de haal als het wint bij 1. FC Köln.

Degradatiestrijd

Onderin strijden FC Augsburg (34 punten), VfB Stuttgart (32 punten), VfL Bochum (32 punten) en Schalke 04 (31 punten) om handhaving. Een van deze clubs vergezelt het al gedegradeerde Hertha BSC naar de 2. Bundesliga, het andere team moet uitkomen in de play-offs om promotie/degradatie. Schalke wacht een bezoek aan RB Leipzig op de middag waarop aartsvijand Dortmund een titelfeest kan vieren.

De top vijf in de Bundesliga 1. Borussia Dortmund 33-70 (+39)

2. Bayern München 33-68 (+53)

3. RB Leipzig 33-63 (+21)

4. Union Berlin 33-59 (+12)

5. SC Freiburg 33-59 (+8)

Engeland

Titelstrijd

De kaarten zijn geschud. Manchester City is kampioen en de andere Champions League-tickets zijn een prooi voor Arsenal, Manchester United en Newcastle United. Liverpool en Brighton & Hove Albion zijn zeker van een Europa League-ticket. Aston Villa (58 punten), Tottenham Hotspur (57 punten) en Brentford (56 punten) gaan het gevecht aan om het startbewijs voor deelname aan de voorronde van de Conference League.

Degradatiestrijd

Het is heel overzichtelijk: als Everton zondag in eigen huis het al uitgespeelde AFC Bournemouth verslaat, dalen Leicester City en Leeds United af naar het Championship. Leicester zorgde in 2016 nog voor een enorme schok door de titel te veroveren en bleef daarna een subtopper. Voor zowel 'The Foxes' als Leeds geldt dat ze alleen bij een zege Everton nog kunnen passeren, mits de club uit Liverpool punten laat liggen. Leicester ontvangt West Ham United en Leeds speelt een thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De degradatie van Southampton staat al vast.

De top vijf in de Premier League 1. Manchester City* 37-89 (+62)

2. Arsenal 37-81 (+40)

3. Manchester United 37-72 (+14)

4. Newcastle United 37-70 (+35)

5. Liverpool 37-66 (+28)

*kampioen

Frankrijk

Titelstrijd

De Franse landstitel is het absolute minimum wat van Paris Saint-Germain mag worden verwacht. Het sterrenensemble kan zaterdagavond op bezoek bij RC Strasbourg de laatste stap zetten naar dit succes, waarbij een gelijkspel al volstaat. Achtervolger RC Lens maakt alleen nog kans op de titel als het twee keer met grote cijfers wint en PSG juist twee keer dik verliest. Na een nieuwe Champions League-mislukking - dit seizoen ging het in de achtste finale mis - is de Ligue 1-triomf niet meer dan een doekje voor het bloeden voor de Parijzenaars.

Degradatiestrijd

Het lot van Troyes, Ajaccio en Angers is al bezegeld. AJ Auxerre (34 punten) en FC Nantes (33 punten) bepalen wie als vierde club degradeert. Er zijn nog twee speelrondes te gaan in de Ligue 1.

De top vijf in de Ligue 1 1. Paris Saint-Germain 36-84 (+50)

2. RC Lens 36-78 (+34)

3. Olympique Marseille 36-73 (+29)

4. AS Monaco 36-65 (+15)

5. Lille 36-63 (+20)

Italië

Titelstrijd

Achter kampioen Napoli is vooral het gevecht om Champions League-tickets interessant. Lazio, momenteel tweede, kwalificeert zich sowieso voor het miljardenbal. Internazionale (66 punten), AC Milan (64 punten), Atalanta (61 punten), AS Roma (60 punten) en Juventus (59 punten) strijden om de overige twee tickets. Laatstgenoemde club kreeg begin deze week alsnog tien punten aftrek wegens financieel mismanagement.

Degradatiestrijd

Cremonese en Sampdoria spelen volgend seizoen een niveau lager. Lecce (33 punten) of Spezia (31 punten) wordt de derde degradant.

De top zeven in de Serie A 1. Napoli* 36-86 (+47)

2. Lazio 36-68 (+27)

3. Internazionale 36-66 (+27)

4. AC Milan 36-64 (+18)

5. Atalanta 36-61 (+16)

6. AS Roma 36-60 (+12)

7. Juventus 36-59 (+23)

*kampioen

Spanje

Titelstrijd

FC Barcelona is al zeker van de landstitel en Real Madrid en Atlético Madrid duelleren om plek twee. Alle drie de teams zien we komend seizoen terug in de Champions League. Real Sociedad maakt een grote kans op het vierde ticket voor het elitetoernooi: met nog twee duels te gaan koesteren de Basken een voorsprong van vijf punten op Villarreal.

Degradatiestrijd

Elche is al lang en breed gedegradeerd. Boven de hekkensluiter zijn de verschillen klein. Tussen nummer dertien Valencia en nummer negentien Espanyol zitten slechts vijf punten. De onderste drie teams verdwijnen van het hoogste podium.