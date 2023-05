Premier League-jackpot gloort voor cultclub Luton met bijzonder (klein) stadion

Luton Town hoopt zaterdag op Wembley ten koste van Coventry City naar de Premier League te promoveren. Het zou een bijzondere prestatie zijn, want 'The Hatters' speelden in 2014 nog tussen de amateurs. Bij promotie wacht een verplichte verbouwing van het 118-jarige stadion van de cultclub.

"Op Kenilworth Road kan alles", zei aanvoerder Tom Lockyer met een glimlach na de 2-0-zege op Sunderland in de halve finales van de play-offs. "Als een volgepakt stadion achter ons gaat staan, kunnen er magische dingen gebeuren. Dit zijn speciale avonden die je nooit zal vergeten."

Luton Town had op 16 mei de eerdere 2-1-nederlaag tegen Sunderland weggepoetst. Na het laatste fluitsignaal volgde een veldbestorming op 'Kenny'. Honderden fans vierden op de grasmat feest met de spelers en de staf. De gedachte van een terugkeer naar de hoogste divisie bracht de aanhang in extase.

De Championship-club was in het seizoen 1992/1993 voor het laatst actief op de hoogste trede van de Engelse voetbalpiramide. Sindsdien zakte de club af naar het vijfde niveau. Vanaf 2014 werd de opmars ingezet, met drie promoties in zes seizoenen. En dat allemaal met een gedateerd stadion dat al decennialang wordt beschimpt én omarmd door voetbalsupporters.

De fans bestormen het veld na de 2-0-zege op Sunderland. Foto: Getty Images

Stadion mogelijk flink verbouwd

Kenilworth Road, dat in 1905 werd gebouwd, is een vaste prik voor 'vinckers', voetbalfans die oude stadions bezoeken vanwege hun karakter. Het bouwwerk staat midden in een woonwijk. Uitfans moeten een nauw gangetje doorkomen en een verroeste trap, die over de tuinen van de rijtjeshuizen gaat, beklimmen om het stadion te betreden.

Het markante onderkomen van Luton Town biedt plek aan 10.356 supporters. Bij promotie wordt het de kleinste thuisbasis in de Premier League ooit. Momenteel is het Vitality Stadium (11.379) van Bournemouth het kleinste stadion.

Luton Town zal het stadion wel moeten aanpassen als de club promoveert. "We moeten praktisch een hele tribune verbouwen om aan de eisen van de Premier League te voldoen", zei directeur Gary Sweet bij de BBC. "Het is een gigantische taak, misschien nog wel groter dan het bouwen van een compleet nieuw stadion."

Sweet erkende dat er sinds 1905 weinig is gedaan aan het stadion. "Er is veel werk te verrichten. De kosten kunnen oplopen tot wel 11 miljoen euro." De verbouwingskosten kunnen ruimschoots worden gedekt door de financiële beloning voor promotie. Bij winst op het Coventry City van Gustavo Hamer kan Luton Town zeker 220 miljoen euro bijschrijven. Dit zijn de geschatte inkomsten als je in de Premier League speelt.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Plannen voor nieuw stadion

Luton Town zal niet eeuwig op Kenilworth Road spelen. De club is al sinds 1955 bezig met het beramen van plannen voor een nieuw onderkomen. In de komende jaren lijkt een verhuizing aanstaande. Sweet presenteerde afgelopen donderdag het ontwerp van de nieuwe thuisbasis in het stadscentrum, op de plek van een voormalige elektriciteitscentrale.

"We hopen aan het eind van dit jaar, of begin volgend jaar, de eerste paal te kunnen slaan", zei Sweet over het stadion dat 23.000 supporters moet huisvesten. De kosten worden geschat op 110 miljoen euro. "Je kan wel zeggen dat het een aardige investering is", zei Sweet met gevoel voor understatement. "Een lucratieve promotie zou daarom welkom zijn."