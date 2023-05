Ten Hag met Manchester United zeker van CL-ticket na ruime zege op Chelsea

Erik ten Hag heeft zich met Manchester United verzekerd van een Champions League-ticket voor volgend seizoen. De Nederlandse coach stelde deelname aan het Europese miljoenenbal veilig door donderdag met zijn ploeg met 4-1 van Chelsea te winnen.

Manchester United had aan een gelijkspel tegen Chelsea genoeg voor een plek in de Champions League. 'The Red Devils' begonnen uitstekend en kwamen al na zes minuten op voorsprong via Casemiro. De Braziliaan kopte raak uit een vrije trap van Christian Eriksen.

Na een half uur kreeg Ten Hag een tegenvaller te verwerken. Antony had veel pijn na een overtreding van Trevor Chalobah en moest zich laten vervangen. In het vervolg van de eerste helft was Chelsea via Kai Havertz en Conor Gallagher een paar keer dicht bij de gelijkmaker.

Aan de andere kant was het diep in de blessuretijd van de eerste helft wel raak. Na een schitterende no-lookpass van Casemiro zette Jadon Sancho de bal voor en rondde Anthony Martial simpel af.

Met Tyrell Malacia ging Manchester United in de tweede helft op zoek naar meer doelpunten en de ploeg was daar al snel dichtbij. Kort na rust raakte Bruno Fernandes de lat en even later kon Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga een inzet van Eriksen ternauwernood keren.

Manchester United neemt derde plek over van Newcastle

Ruim een kwartier voor tijd zorgde Fernandes wel voor de 3-0. De Portugees benutte een penalty, nadat hij in het zestienmetergebied zelf was gevloerd door Wesley Fofana. Marcus Rashford breidde de voorsprong even later verder uit door Arrizabalaga in twee instanties te passeren.

João Félix redde in de slotfase de eer voor Chelsea. De Portugees werd ter hoogte van de middenlijn aangespeeld door de net ingevallen Hakim Ziyech en vond het doel na een fraaie individuele actie. Wout Weghorst bleef op de bank bij de thuisploeg.

Dankzij de overwinning kan Manchester United niet meer ingehaald worden door Liverpool. Met nog één speelronde voor de boeg heeft de nummer vijf zes punten minder dan de ploeg van Ten Hag. De bovenste vier ploegen in de Premier League plaatsen zich voor de Champions League.

Bovendien neemt United de derde plaats over van Newcastle United, dat twee punten minder heeft. In de laatste speelronde speelt de recordkampioen van Engeland zondag voor eigen publiek tegen Fulham. Chelsea is aan een dramatisch seizoen bezig en staat slechts twaalfde.

