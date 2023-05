Ajax-assistent Reiziger volgt Van de Looi na EK op als bondscoach Jong Oranje

Michael Reiziger wordt na de zomer de nieuwe bondscoach van Jong Oranje. De vijftigjarige oud-international is de opvolger van Erwin van de Looi, die na het EK van komende zomer stopt.

Reiziger was de afgelopen vier seizoenen assistent-trainer bij Ajax. Hij tekent bij de KNVB voor een periode van twee jaar, tot en met het EK van 2025.

"Ik ben blij en vereerd dat ik deze kans krijg", zegt Reiziger. "Het is een geweldige mogelijkheid om te gaan werken met de grootste voetbaltalenten van ons land. Ik heb natuurlijk veel met jonge voetballers gewerkt, dus die ervaring sluit perfect aan."

Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB, is zeer blij met de komst van Reiziger. "Het is een goede zaak dat een oud-topspeler als Michael zijn kennis en ervaring voor Jong Oranje gaat inzetten."

"Hij kent de voetballerij, weet wat topsportmentaliteit inhoudt en is een gerespecteerde naam in binnen- en buitenland", vervolgt De Jong. "Met zijn achtergrond als trainer van Jong Ajax heeft hij natuurlijk ervaring met de toptalenten en hij heeft laten zien dat hij daar het beste uit kan halen."

Foto: Pro Shots

Reiziger leidde Jong Ajax eerder naar titel in Eerste Divisie

In maart werd bekend dat Reiziger na dit seizoen stopt als assistent-coach van Ajax. De 72-voudig international wilde weer aan de slag gaan als hoofdcoach. Eerder had hij van 2017 tot en met 2019 Jong Ajax onder zijn hoede en leidde hij de ploeg in zijn eerste seizoen naar het kampioenschap in de Eerste Divisie.

Na het ontslag van Marcel Keizer in december 2017 was Reiziger tijdens de competitiewedstrijd tegen Willem II op interim-basis de eindverantwoordelijke op de bank bij Ajax. Vanaf 2019 was hij assistent van Erik ten Hag, Alfred Schreuder en John Heitinga.

Het bondscoachschap bij Jong Oranje is voor Reiziger ook een terugkeer naar Zeist. In 2014 was de voormalige verdediger al assistent van Oranje onder 17.