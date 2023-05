Periode Yilmaz bij Fortuna geen succes: spits heeft laatste duel al gespeeld

Burak Yilmaz is volgend seizoen definitief niet meer als speler actief bij Fortuna Sittard. De Turkse spits tekende vorig jaar een contract voor vijf jaar, waarvan twee als voetballer, maar dat pakt anders uit. Ook trainer Julio Velázquez lijkt al te vertrekken.

Yilmaz heeft zijn laatste wedstrijd voor Fortuna Sittard al gespeeld. "We zijn met elkaar in gesprek over zijn situatie. Maar Burak heeft nu besloten dat hij geen tweede jaar als speler wil ingaan", bevestigt technisch manager Sjoerd Ars het nieuws tegenover VI.

De afgelopen weken ontbrak Yilmaz om onduidelijke redenen al bij Fortuna. Hij kwam begin april tegen Ajax voor het laatst in actie. Kort daarvoor leek de spits zonder dat Fortuna het wist afscheid te nemen via sociale media. Tijdens een aantal van de afgelopen wedstrijden zat hij in het buitenland

Ars zegt dat Yilmaz zijn afscheid nog niet definitief heeft aangekondigd. "Maar in de gesprekken is dat wel duidelijk geworden. Hij wil focussen op het trainerschap." Volgens verschillende media gaat hij dat ondanks zijn lopende contract niet in Sittard, maar in zijn thuisland doen.

De 77-voudig international zou in beeld zijn als de nieuwe assistent-bondscoach van Turkije. Ars sluit desondanks een andere functie voor Yilmaz bij Fortuna niet uit. "Maar dan zullen er eerst wat zaken besproken moeten worden, van beide kanten", vertelt de technisch manager.

Julio Velázquez was niet de rustigste coach langs de lijn bij Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

Velázquez staat voor afscheid

Naast Yilmaz lijkt Fortuna ook afscheid te nemen van coach Velázquez. De Spanjaard heeft een aflopend contract en zou al hebben gehoord dat er geen verlenging in zit. Ars wil het nieuws nog niet bevestigen. "In principe zullen we volgende week over dit onderwerp communiceren", zegt hij.

Velázquez begon in september vorig jaar bij Fortuna en hielp de club uit de degradatiezone. De Limburgers waren drie wedstrijden voor het einde al zeker van nog een jaar in de Eredivisie en staan op dit moment op een fraaie dertiende plaats.

Toch was er ook kritiek op de 41-jarige coach. Hij kon zijn emoties niet altijd in bedwang houden. Zo sloeg Velázquez geregeld met zijn vuist tegen de dug-out of gooide hij met technische apparatuur. Daar werd hij in zijn jaar bij Fortuna meermaals op aangesproken door de clubleiding.