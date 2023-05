Simons samen met Douvikas topscorer Eredivisie dankzij goals tegen AZ

Dankzij zijn twee goals tegen AZ is Xavi Simons zondag medetopscorer van de Eredivisie geworden. De smaakmaker van PSV evenaarde op de valreep de negentien treffers van FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas.

Met zijn twintig jaar is Simons de jongste topscorer van een Eredivisie-seizoen sinds de toen achttienjarige Ronaldo namens eveneens PSV in 1994/1995.

Het kwam in de historie van de Eredivisie, die in 1956 werd opgericht, maar twee keer eerder voor dat de topscorer de twintig doelpunten niet haalde. Behalve in 1973 gebeurde dat in 1989.