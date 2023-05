Lezersreacties op tegengehouden huldiging Ajax Vrouwen: 'Kleinzielig van Ajax'

Ajax Vrouwen krijgt geen huldiging voor het behalen van de landstitel en dat leidt tot veel discussie. Ook op NUjij reageerden lezers massaal. De directie van Ajax vindt onder meer dat het "momentum" voor een huldiging voorbij is, maar daar zijn veel mensen het niet mee eens. Een overzicht van de reacties op NUjij.

Waarom ziet Ajax af van een huldiging? De gemeente Amsterdam heeft aangeboden Ajax Vrouwen aanstaande maandag te huldigen op het Leidseplein in de hoofdstad. De directie van Ajax wil dat niet. Het behalen van de landstitel op 7 mei is al even geleden en daarom is het momentum voorbij, meent de directie van de Amsterdamse club. Daarnaast vermoedt Ajax dat de opkomst tegenvalt. Dat zou niet goed zijn "voor de beeldvorming van het vrouwenvoetbal". "Ook het gebrek aan vreugdestemming bij en rondom Ajax in het algemeen, in verband met de prestaties van Ajax 1 dit seizoen, spelen hierin een rol", zegt een woordvoerder. Daarmee doelt hij op de slechte prestaties van de mannenploeg dit seizoen.

'Zijn de mannen bang dat hun prestaties bleek afsteken?'

NUjij'er Aha zegt: "Serieus? Dus als de mannen niet winnen, mogen de vrouwen niet gehuldigd worden? Zijn ze soms bang dat hun prestaties dan helemaal bleek afsteken? Ajax laat zich hier van een kleinzielige kant zien. Wat mij betreft weigert de burgemeester de volgende keer de huldiging van de mannen als de vrouwen niet óók kampioen zijn geworden."

'Vrouwenvoetbal op de kaart zetten? Dit is een kans'

NUjij'er Joyr1der zegt: "Iedere keer als de mannen winnen (en dan maakt het niet uit hoeveel tijd ertussen zit) worden ze gehuldigd. Waarom kan het nu bij de vrouwen niet? Ik was in de Johan Cruijff ArenA voor de wedstrijd tegen PSV en die was goed bezocht. Ook bij wedstrijden op De Toekomst is het best druk. Dus geen animo? Ik heb mijn twijfels! Geef die meiden een huldiging. Ze willen vrouwenvoetbal toch meer op de kaart zetten? Dit is weer een kans..."

"En ja, ik zit al te wachten op reacties als: vrouwenvoetbal is geen voetbal. En ga zo maar door. Nee, je moet het ook niet vergelijken. Maar weet wel dat bij vrouwenvoetbal de sfeer heel gezellig is. Tot op heden is er nog nooit mot geweest tussen supporters. Dat is bij de mannen wel anders."

'Hoe serieus neem je als club de Vrouwen Eredivisie?'

NUjij'er Boem zegt: "Dit is gewoon triest. Hoe serieus neem je als club de Vrouwen Eredivisie? Ajax is landskampioen. En dat worden ze niet elk jaar. Ik weet: het was bij een huldiging bij lange na niet zo druk geworden als bij een titel voor de mannen, maar je geeft de vrouwen daarmee wel het respect en de bewondering die ze verdienen."

"Heb dan op zijn minst het fatsoen om voor de hele selectie, familie en vrienden een feest of huldiging te organiseren. Dit knappe kampioenschap staat voor mij als Ajacied volledig los van de tegenvallende prestaties van Ajax 1."

'Waarom moet hier een huldiging voor komen?'

NUjij'er Lekkerdan zegt: "Iedereen die denkt dat dit met seksisme te maken heeft, mist een belangrijk feit. Een huldiging is er om mensen te eren en bedanken voor hun prestatie omdat het volk dat wil. Zoals bij het kampioenschap van Feyenoord. Toen was er een vreugde-uitbarsting in de hele stad en waren de straten vol."