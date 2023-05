FC Twente Vrouwen ziet veel scorende Kalma toptransfer naar Wolfsburg maken

Delen via E-mail

FC Twente Vrouwen heeft vanaf volgend seizoen niet meer de beschikking over Fenna Kalma. De veel scorende spits maakt een toptransfer naar VfL Wolfsburg, dat dit seizoen in de Champions League-finale staat.

De 23-jarige Kalma laat een flinke leegte achter in Enschede. In 107 officiële wedstrijden voor FC Twente maakte ze liefst 123 doelpunten. Ze werd twee keer Eredivisie-topscorer, waaronder dit seizoen.

Ondanks haar inbreng moest FC Twente de landstitel dit jaar aan Ajax laten. In voorgaande seizoenen werd de club met Kalma in de ploeg twee keer kampioen, werd twee keer de Eredivisie Cup veroverd en één keer de KNVB-beker gepakt.

Kalma heeft voor drie jaar getekend bij Wolfsburg, waar ze met Dominique Janssen, Lynn Wilms en Jill Roord drie landgenoten treft. "Het is een eer om voor zo'n topclub te spelen. Ik hoop me hier verder te ontwikkelen", zegt ze over haar stap naar de tweevoudig Champions League-winnaar en zevenvoudig landskampioen.