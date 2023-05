ADO kiest voor vrouwelijke algemeen directeur, ook Joris Mathijsen in directie

ADO Den Haag heeft donderdag, net als MVV Maastricht, een vrouwelijke algemeen directeur aangesteld. Natascha van Grinsven-Admiraal krijgt de leiding over de Keuken Kampioen Divisie-club. Daarnaast is veelvoudig Oranje-international Joris Mathijsen benoemd tot technisch directeur.

De 36-jarige Van Grinsven-Admiraal komt over van Telstar, waar ze commercieel directeur was. Eerder was ze in dienst van de KNVB. In Den Haag is ze de opvolger van Edwin Reijntjes.

Een vrouwelijke algemeen directeur is zeldzaam in het Nederlandse profvoetbal. Van Grinsven-Admiraal en de maandag bij MVV aangestelde Laura van Leeuwen zijn de enige vrouwen die de leiding hebben over een Nederlandse club.

Eerder had onder anderen Nicole Edelenbos dezelfde rol bij Feyenoord, NEC en NAC Breda. Marianne van Leeuwen werd in 2021 de eerste vrouwelijke directeur betaald voetbal bij de KNVB.

Ervaren Mathijsen volgt Janmaat op

Mathijsen was tussen juni 2016 en maart 2022 technisch directeur bij Willem II. De 84-voudig Oranje-international is bij ADO de opvolger van Daryl Janmaat, die zijn functie in november al na een aantal maanden neerlegde.

Als speler kwam de nu 43-jarige Mathijsen in clubverband uit voor Willem II, AZ, Hamburger SV, Málaga en Feyenoord. Hij was basisspeler van het Oranje dat in 2010 de WK-finale verloor.