Trainer Slot legt buitenlandse interesse naast zich neer en blijft bij Feyenoord

Arne Slot heeft besloten om bij Feyenoord te blijven. De succestrainer ziet af van een overstap naar het buitenland. Naar verluidt was vooral Tottenham Hotspur erg in hem geïnteresseerd.

"Ik heb een hoop gehoord over de interesse van andere clubs in mij. Ik ben dankbaar voor de waardering die daaruit spreekt, maar mijn wens is om bij Feyenoord te blijven en door te bouwen op de basis die er de afgelopen twee seizoenen is gelegd", zegt Slot donderdag tegen het AD.

Rafaela Pimenta, de Braziliaanse zaakwaarnemer van Slot, was woensdag in Rotterdam om te praten over de toekomst van de trainer bij Feyenoord. Volgens Slot is het in die gesprekken niet over een vertrek gegaan.

"Er lopen geen transferbesprekingen en die zijn er ook niet geweest", vertelt hij. "De bespreking van gisteren ging uitsluitend over een eventuele verlenging: alle gesprekken met Feyenoord zijn slechts daarop gericht. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen bij Feyenoord."

1:21 Afspelen knop Zo werd Feyenoord gehuldigd in Rotterdam

Slot gaat Champions League in met Feyenoord

Slot is sinds de zomer van 2021 trainer van Feyenoord en maakt veel indruk in De Kuip. Na de derde plek van vorig jaar - het jaar waarin de Conference League-finale werd gehaald - leidde hij de Rotterdammers dit seizoen naar de titel, ook al moest hij aan een grotendeels nieuwe ploeg bouwen. In de Europa League waren de kwartfinales het eindstation.

Dankzij het kampioenschap komt Slot volgend seizoen met Feyenoord in de Champions League uit. De zestienvoudig landskampioen deed in 2017 voor het laatst mee aan het miljoenenbal; destijds werd de poulefase niet overleefd.

Het Feyenoord-contract van Slot, die eerder AZ onder zijn hoede had, loopt nog twee jaar door. Zijn assistenten (Marino Pusic, Sipke Hulshoff en John de Wolf) blijven de club vrijwel zeker ook trouw.