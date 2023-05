Iniesta (39) vertrekt na vijf jaar bij Vissel Kobe, maar wil nog niet stoppen

Delen via E-mail

Het avontuur van Andrés Iniesta bij Vissel Kobe komt deze zomer na vijf jaar ten einde. De 39-jarige middenvelder vertrekt ondanks een doorlopend contract bij de Japanse club, waar hij nog amper speeltijd krijgt.

Iniesta maakte het nieuws bekend op een emotionele persconferentie. "Dit is een van de moeilijkste beslissingen uit mijn carrière", zei het clubicoon van FC Barcelona in tranen.

"Ik heb altijd gedacht dat ik hier met pensioen zou gaan, maar het is niet gegaan zoals ik wilde. Het leek erop dat de trainer andere prioriteiten had. Desondanks was het een van mijn beste keuzes om hierheen te gaan."