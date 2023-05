Dumfries en De Vrij winnen Italiaanse beker met Inter dankzij uitblinker Martínez

Internazionale heeft woensdag voor de tweede jaar op rij beslag gelegd op de Italiaanse beker. De Champions League-finalist kwam in de eindstrijd tegen Conference League-finalist Fiorentina een slechte start te boven dankzij Lautaro Martínez: 1-2.

Inter kende een dramatisch begin in Stadio Olimpico in Rome. Na drie minuten moest doelman Samir Handanovic al vissen na een aanval van Fiorentina over meerdere schijven. Nicolás González was het eindstation van de fraaie combinatie.

Dankzij Martínez kon Inter alsnog met een fijn gevoel rusten. De aanvaller promoveerde eerst een steekbal van Marcelo Brozovic tot doelpunt. De Argentijn zette kort daarna de 1-2 op het scorebord door een voorzet van Nicolò Barella met een uiterste krachtsinspanning tegen de touwen te knallen.

Inter hield in de tweede helft stand en kon na de wedstrijd feestvieren. Denzel Dumfries speelde de hele wedstrijd mee bij de Milanese grootmacht. Stefan de Vrij viel in de tweede helft in.

Een opvallend moment in Rome was de wissel van Edin Dzeko in de 58ste minuut. De Bosnische spits moest het veld verlaten voor Romelu Lukaku en was zichtbaar boos over dat besluit van Simone Inzaghi. Speler en coach hadden aan de zijlijn een woordenwisseling.