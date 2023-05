Weergaloze goal Enciso helpt Brighton aan cruciaal punt tegen succesploeg City

Het Premier League-duel tussen Brighton & Hove Albion FC en de kersverse landskampioen Manchester City is woensdag in 1-1 geëindigd. De goal van de thuisploeg, die een ticket voor de Europa League veiligstelde, vormde daarbij een spetterend hoogtepunt.

City kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. Erling Haaland werd diep gestuurd door Riyad Mahrez en behield daarna het overzicht. Hij legde de bal panklaar voor Phil Foden, die de 0-1 binnen schoot.

Nog geen kwartier later kwam Brighton op niet mis te verstane wijze langszij. Julio Enciso haalde uit vanaf een metertje of twintig en streepte de bal schitterend in de winkelhaak. City-doelman Stefan Ortega dook voor de vorm nog naar de hoek, maar was volstrekt kansloos.

Haaland dacht City in de slotfase met zijn 37e competitiegoal alsnog naar de zege te koppen, maar dat feest ging niet door. De VAR zag dat de Noorse superspits zijn mandekker vasthield en de scheidsrechter ging daarin mee. Daarna werd er niet meer gescoord.

Jan Paul van Hecke speelde de hele wedstrijd mee bij Brighton, dat door het gelijkspel zeker is van kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League. Joël Veltman viel in de slotfase in. Bij Manchester City ontbrak Nathan Aké vanwege een spierblessure.

Het Manchester City van trainer Josep Guardiola beleeft een seizoen om van te watertanden. De landstitel werd al veiliggesteld en zaterdag 3 juni wacht de FA Cup-finale tegen stadgenoot Manchester United. Een week later kan voor het eerst in de clubhistorie de Champions League worden veroverd. Internazionale is de tegenstander in de finale in Istanboel.

