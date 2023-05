Real Madrid ontsnapt aan puntenverlies na vervelende week vanwege racisme

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Real Madrid heeft woensdag in La Liga met 2-1 gewonnen van stadgenoot Rayo Vallecano. Karim Benzema hielp de thuisploeg met een opmerkelijke goal op weg. Zo sloot 'de Koninklijke' een aantal vervelende dagen met een positieve noot af.

De 1-0 in Estadio Santiago Bernabéu viel een kwartier voor rust. Rayo Vallecano dacht na een scheidsrechtersbal vanwege een blessurebehandeling uit te kunnen verdedigen, maar Real Madrid had daar andere ideeën over. Federico Valverde zette Benzema vrij voor de keeper en de Franse superspits rondde af. Protesten van de bezoekers haalden niets uit.