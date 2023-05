Volledige bestuursraad Ajax stapt op vanwege gebrek aan vertrouwen

De volledige bestuursraad van Ajax stapt per 1 september op. Voorzitter Frank Eijken zei woensdagavond bij de Algemene Ledenvergadering dat de raad geen steun voelt voor het gevoerde beleid.

Recent ontstond veel discussie over het besluit om de raad van commissarissen te honoreren. Aanvankelijk was het plan om voorzitter Pier Eringa van de rvc en technisch commissaris Jan van Halst jaarlijks 50.000 euro uit te betalen. Annette Mosman, Cees van Oevelen en Georgette Schlick zouden 35.000 krijgen.

Dit voorstel leverde veel weerstand op, zowel intern als extern. Veel Ajax-prominenten, onder wie clubicoon Sjaak Swart, stuurden een brief naar Ajax om deze beloning tegen te houden. Onder druk van deze prominente leden was de bestuursraad bereid de bedragen te verlagen.

In de brief werd ook gepleit voor meer Ajax-DNA in het bestuur. Recent vertrokken bij de Amsterdamse club onder anderen assistent-trainers Michael Reiziger en Winston Bogarde, jeugdtrainer Gerald Vanenburg, hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali en hoofd scouting Henk Veldmate.

Ajax beleeft een zeer teleurstellend seizoen. De Amsterdammers werden vroeg uitgeschakeld in zowel de Champions League als de Europa League, terwijl PSV in de finale van de KNVB-beker te sterk was. De ploeg van John Heitinga staat met nog één speelronde te gaan derde in de Eredivisie.