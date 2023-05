Spelers en leiding spraken over onrust in PSV-staf: 'Maar wilden met Ruud door'

Ruud van Nistelrooij en de leiding van PSV waren al langere tijd met elkaar in gesprek vanwege de slechte verstandhouding van de trainer met zijn assistenten. Toch was er volgens algemeen directeur Marcel Brands geen moment sprake van dat Van Nistelrooij moest vertrekken.

Van Nistelrooij had volgens De Telegraaf een slechte relatie met assistenten André Ooijer en Fred Rutten, die allebei aan het einde van het seizoen vertrekken. Bovendien hadden spelers bij de clubleiding hun onvrede geuit over de trainer, die van dat gesprek geen weet had.

"Het was duidelijk dat André en Fred zouden stoppen. Dat baarde ons wel zorgen", zei Brands woensdag op een ingelast persmoment. "Dat zijn twee belangrijke assistenten, die we gezamenlijk hadden gekozen. Zij kwamen ook met name uit de koker van Ruud en we waren heel blij met hen."

"Als die twee stoppen, is het wel een signaal om daarover te praten", zei Brands. Volgens De Telegraaf werden Ooijer en Rutten de afgelopen maanden op het veld steeds minder betrokken bij de trainingen en verliep de communicatie onderling zeer slecht.

"Vervolgens kwamen er ook wat signalen uit de groep", vervolgde Brands. "Ze hebben niet geklaagd, maar ze zagen spanningen en maakten zich zorgen over het afscheid van andere stafleden. Maar de intentie was om het met elkaar op te lossen."

'Succes bouw je niet in één jaar'

Dat enkele spelers met de directie over Van Nistelrooij hadden gesproken, kwam de afgelopen weken naar buiten via De Telegraaf. "Je hebt natuurlijk liever dat dit soort zaken niet naar buiten komen", zei technisch directeur Earnest Stewart. "Maar ook dit was om het op te lossen."

Stewart denkt niet dat Van Nistelrooij zich door de gesprekken verraden voelde. "Maar dat het is uitgelekt, is wel een kwalijke zaak. We willen een omgeving waarin je dingen veilig kan bespreken. Dat het naar buiten is gekomen, is wel heel vervelend."

Voor Stewart en Brands kwam het vertrek van Van Nistelrooij als een totale verrassing. "We hebben steeds aangegeven: we willen naar de lange termijn kijken", zei Brands. "Succes bouw je niet in één jaar, dat is altijd het uitgangspunt geweest."